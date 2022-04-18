В Японии заявили об «украинском методе» обогащения США

Накачивание Украины вооружением способствует обогащению американских военных компаний, их акции только растут. Поэтому Вашингтон сделает все возможное, чтобы затянуть этот конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание JB Press.

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Как отмечают эксперты, с начала военной операции на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили. Так, стоимость ценных бумаг корпорации Lockheed Martin за первые три месяца этого года поднялась на 30%. Бумаги Northrop Grumann и General Dynamics выросли в цене на 20%, а Raytheon — на 10%. При этом в начале года индексы роста акций этих гигантов колебались в районе нуля или теряли в стоимости.

Аналитики отмечают, что США и раньше оказывали военную помощь Украине. К примеру, в 2021 году Вашингтон направил на эти цели $650 млн. В JB Press считают, что США и в будущем будут использовать «украинский метод», который подразумевает накачивание страны вооружениями. При этом аналитики исключили прямое участие США в конфликте.

Ранее президент США Джо Байден заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $800 млн. На этот раз Киев получит артиллерию, бронетранспортеры, вертолеты, боеприпасы.