Молдавия отказала Украине в военной помощи

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица исключила возможность предоставления со стороны республики военной помощи Украине. Об этом она сказала 18 апреля, комментируя по просьбе журналистов информацию о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МИГ-29.

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"Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <…> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны", - сказала Гаврилица.

При этом она отказалась подтверждать факт обращения украинской стороны за военной помощью.

В 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть истребителей МиГ-29, доставшиеся ей после раздела имущества вооруженных сил бывшего СССР. Покупателей не удалось найти по сегодняшний день. Ранее в прессе появилась информация, что власти Украины якобы обращались к Молдавии с просьбой о покупке этих истребителей.