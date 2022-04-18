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12 минут назад

Премьер Молдавии исключила возможность военной помощи Украине

ТАССиещё 1

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица исключила возможность предоставления со стороны республики военной помощи Украине. Об этом она сказала 18 апреля, комментируя по просьбе журналистов информацию о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МИГ-29.

Молдавия отказала Украине в военной помощи
Фото: EPAEPA

"Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <…> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны", - сказала Гаврилица.

При этом она отказалась подтверждать факт обращения украинской стороны за военной помощью.

В 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть истребителей МиГ-29, доставшиеся ей после раздела имущества вооруженных сил бывшего СССР. Покупателей не удалось найти по сегодняшний день. Ранее в прессе появилась информация, что власти Украины якобы обращались к Молдавии с просьбой о покупке этих истребителей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями операции являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Наталья Гаврилица,Владимир Путин,
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