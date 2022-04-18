Большинству беженцев Украины запретили въезжать в ЕС без загранпаспорта

Госпогранслужба Украины ограничила выезд из страны беженцев без загранпаспортов. Теперь покинуть страну по внутреннему паспорту смогут только жители регионов, где идут боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Обращая внимание на то, откуда человек - если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Жителям других регионов будет отказано в пропуске через границу без загранпаспорта.

Напомним, с начала специальной военной операции украинские беженцы могли въезжать на территорию Европейского союза без загранпаспортов. Это стало возможным из-за большой загруженности сотрудников ведомства, которые не успевали оформлять документы.