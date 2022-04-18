Большинству беженцев Украины запретили въезжать в ЕС без загранпаспорта

Госпогранслужба Украины ограничила выезд из страны беженцев без загранпаспортов. Теперь покинуть страну по внутреннему паспорту смогут только жители регионов, где идут боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обращая внимание на то, откуда человек - если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Жителям других регионов будет отказано в пропуске через границу без загранпаспорта.
Напомним, с начала специальной военной операции украинские беженцы могли въезжать на территорию Европейского союза без загранпаспортов. Это стало возможным из-за большой загруженности сотрудников ведомства, которые не успевали оформлять документы.
Ранее Германия сообщила, что с 24 февраля зарегистрировала в стране 357 253 украинских беженца. В основном речь идет о пожилых людях, женщинах и детях. При этом министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что ФРГ не будет вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев.