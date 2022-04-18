От властей США потребовали отправить войска на Украину

Украина может повторить судьбу Сирии, если власти США не разрешат отправить туда войска. Об этом заявил сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс, пишет РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

Сенатор Кристофер Кунс отметил, что президент США Джо Байден и его администрация многое сделали для поддержки Украины.

«Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент», - уверен он.

Политик призвал направить на Украину войска.

Ранее президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, на $800 млн. Вашингтон рассчитывает завершить отправку вооружения в течение месяца. Речь идет о поставках артиллерии, бронетранспортеров, вертолетов, а также боеприпасов.