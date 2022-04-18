Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Двое пленных британцев обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на задержанного на Украине главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет РИА Новости.

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Об аресте Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».

В свою очередь супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе. Она предложила им попросить премьер-министра Великобритании повлиять на киевский режим с целью обмена наемников на ее мужа.

Сегодня двое сдавшихся в плен на Украине граждан Британии публично обратились к премьер-министру Борису Джонсону.

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», - заявил один из военнопленных британцев.

Пиннер подчеркнул, что в плену с ним обращаются хорошо, кормят и дают воду, но он осознает, в каком положении находится.

«Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука», - заявил он.