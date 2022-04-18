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35 минут назад

Задержан личный врач Лукашенко

Алиса Селезнёва

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, среди задержанных за взятки 35 ортопедов-травматологов оказался и его личный врач. Об этом пишет «Белта».

Об этом белорусский лидер рассказал сегодня на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем Комитета государственной безопасности

«Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - подчеркнул глава государства.

Лукашенко напомнил, что дело против врачей-ортопедов было возбуждено еще в 2018 году, медики были заподозрены в получении взяток от иностранных компаний за «подсказки людям, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить».

«Печально, что туда попал и лечащий «врач президента», который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех», - заявил он.

При этом глава государства поручил главе Минздрава Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных врачей с учетом просьбы взять их на поруки.

Лукашенко пообещал рассказать о скрытой деятельности западных дипломатов

«Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии назвал «фейком» новость об отправки белорусских военных в Сирию. Глава государства подчеркнул, что правительство Сирии просило «помочь врачами», на что он ответил, что если кто-то из медиков захочет поехать, то они поедут.

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