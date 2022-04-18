Задержан личный врач Лукашенко

«Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - подчеркнул глава государства.