Обзор иноСМИ: «демократия с привкусом смерти» и новая валюта РФ и Китая

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Фото: ТАСС ТАСС

«Почему Украина и Тайвань - неплохие истории для США»

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На фоне продолжающегося украинского кризиса есть опасения, что в ближайшем будущем может начаться вторжение Китая на Тайвань, пишет японский политолог Дзюн Китамура в своей статье для JB Press. По его словам, главное, что объединяет эти кризисы - стремление России и Китая ослабить США.

Вполне возможно, что и администрация главы США Джо Байдена попытается использовать Украину и Тайвань «с точки зрения сохранения американской гегемонии». Военная промышленность США, крупнейшего в мире экспортера оружия, будет процветать, поскольку администрация Байдена начинает усиливать военную поддержку Украины. Цены на акции крупных военных компаний США подскочили в последнее время. В то же время США усиливают информационную войну, внушая странам НАТО и государствам ЕС вроде Швеции и Финляндии, что они окажутся в опасности из-за украинского кризиса. Чем дольше будет тянуться украинский кризис, тем сильнее станет антипатия стран ЕС к России, а это «неплохая история» для США с точки зрения «реал-политик». По аналогичному сценарию может развиваться и кризис на Тайване, считает Китамура.

«Экспорт демократии с привкусом смерти»

Иранская газета Resalat пишет, что визит британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киеве и широкомасштабное развертывание западных вооружений на Украине стали «примерами попыток Запада саботировать мир на Украине». Издание называет причиной медленного продвижения российско-украинских переговоров заинтересованность Вашингтона, Лондона и Парижа в продолжении конфликта.

По данным Института по изучению проблем мира в Стокгольме, Франция в 2018-2021 годах находилась на третьем месте в мире по экспорту вооружений. Экспорт французского оружия вырос на 59 процентов к периоду 2014-2017 годов. При этом Париж входит в число крупнейших экспортеров оружия с 50-х годов ХХ столетия, лишь за 2021 год страна получила от военного экспорта примерно 28 миллиардов евро дохода. Основные покупатели французского оружия - Катар, Египет, Индия и Саудовская Аравия. Resalat утверждает, что у Франции есть и «неофициальные» контракты с Украиной. Издание назвало поставки французского оружия «экспортом демократии с привкусом смерти».

«Китаю, России и Ирану нужна новая валюта»

Джамшид Адалатиян, иранский экономист и финансовый эксперт, заявил в интервью Resalat, что если Китай, Россия и Иран и другие страны, находящиеся под санкциями, создадут торговый союз и установят валюту, отличную от доллара, для своих операций, доллар ослабнет, и спрос на американскую валюту уменьшится. По его мнению, это реально сделать в будущем, но в ближайшие 30 лет доллар будет оставаться главной валютой мира.

Адалатиян подчеркнул, что не только нефть торгуется в долларах, но и многие виды сырья и различных товаров продаются за доллары. Даже криптовалюты привязаны к стоимости доллара, поэтому американскую валюту невозможно ослабить быстро.

«США используют украинский кризис для расширения НАТО»

Смысл существования НАТО заключался в защите членов альянса от возможной советской агрессии, тем не менее, когда в 1991 году СССР и Варшавский договор перестали существовать, серьезных дискуссий о роспуске НАТО не было, пишет китайская газета Global Times. Наоборот, действия НАТО стали только агрессивнее, подчеркнула газета.

Global Times назвала НАТО «агрессивным ядерным альянсом, созданным для усиления гегемонии США». За десятилетия, прошедшие после распада СССР, НАТО расширилась с 16 до 30 стран, в 2014 году Штаты поддержали госпереворот на Украине, а пришедшее к власти правительство объявило курс на вступление в НАТО. Это стало красной чертой для российских властей. Сейчас США используют украинский кризис «как искусную рекламу НАТО, продвигая блоковую версию коллективной безопасности, основанную на противодействии России». Теперь о вступлении в альянс говорят в Финляндии и Швеции, это может «еще больше погрузить европейский континент в хаос».

«Американское оружие встречается с красной линией Путина»

Одна из самых больших проблем для США и их союзников - определение того, где проходит «красная линия» президента РФ Владимира Путина, пишет CNN. На Западе опасаются, что поставки Украине определенного оружия могут спровоцировать российского президента и поставить под угрозу войска НАТО.