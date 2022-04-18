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46 минут назад

В США попытаются уговорить пять стран поддержать «изоляцию России»

Сенаторы США посетят пять стран, которые недостаточно, по их мнению, осудили действия России в отношении Украины и попытаются убедить их поддержать Запад в попытках изолировать РФ. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

В США попытаются уговорить пять стран поддержать «изоляцию РФ»
Фото: ТАССТАСС

По словам сенатора Марка Келли, четыре сенатора и член палаты представителей США посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ в целях поддержки Украины. Поездка займет девять дней. В Вашингтоне считают, что в этих странах недостаточно поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

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«Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — говорится в совместном заявлении конгрессменов.

Ранее британский журнал Economist писал, что некоторые союзники США не готовы поддержать санкции в отношении России. Такой политики придерживаются Индия, некоторые страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Журнал отмечает, что эти страны отказались критиковать Россию по причине «экономических интересов, своей идеологи, амбиций и из-за страха потери торгового партнера».

В мире,Марк Келли,НАТО,
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