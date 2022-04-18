В США попытаются уговорить пять стран поддержать «изоляцию РФ»

Сенаторы США посетят пять стран, которые недостаточно, по их мнению, осудили действия России в отношении Украины и попытаются убедить их поддержать Запад в попытках изолировать РФ. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам сенатора Марка Келли, четыре сенатора и член палаты представителей США посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ в целях поддержки Украины. Поездка займет девять дней. В Вашингтоне считают, что в этих странах недостаточно поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

«Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — говорится в совместном заявлении конгрессменов.