В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
39 минут назад

В Турции оценили ситуацию с российско-украинскими переговорами

Алиса Селезнёва

Турция продолжает прилагать все усилия для того, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, однако сейчас ситуация сложная. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

"Ситуация сложная": Турция о переговорах РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

12 апреля глава России Владимир Путин констатировал, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей» во время переговоров в Стамбуле, но позже Украина от них отошла. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что шансов для вступления в диалог становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча, Волноваха, Бородянка, Мариуполь.

По словам Ибрагима Калына Турция прилагает усилия для того, чтобы «положить конец» украинскому кризису, но ситуация с переговорами Москвы и Киева в данный момент «относительно сложная».

В порту Мариуполя заметили два грузовых судна

«Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», - заверил представитель президента Эрдогана.

Он также подчеркнул, что Анкара предприняла много важных инициатив и усилий, чтобы предотвратить эскалацию и снизить риски, в том числе и удерживая военные корабли подальше от Черного моря.

В мире,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители