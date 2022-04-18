"Ситуация сложная": Турция о переговорах РФ и Украины

Турция продолжает прилагать все усилия для того, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, однако сейчас ситуация сложная. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

12 апреля глава России Владимир Путин констатировал, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей» во время переговоров в Стамбуле, но позже Украина от них отошла. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что шансов для вступления в диалог становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча, Волноваха, Бородянка, Мариуполь.

По словам Ибрагима Калына Турция прилагает усилия для того, чтобы «положить конец» украинскому кризису, но ситуация с переговорами Москвы и Киева в данный момент «относительно сложная».

«Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», - заверил представитель президента Эрдогана.