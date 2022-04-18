Новое обращение Зеленского к украинцам удивило пользователей сети

Очередное видео президента Украины Владимира Зеленского с обращением к украинцам вызвало жаркие споры в интернете. Пользователи предположили, что запись была сделана под воздействием алкоголя или других веществ. Об этом пишет РИА Новости.
В ролике Зеленский признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они «всех победят». На протяжении видео он крутился в офисном кресле, медленного говорит и демонстрирует предметы, стоящие на рабочем столе. Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского.
«Да он же пьян»; «Вам бы проспаться, Владимир»; «Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?»; «А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы»; «Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео»; «И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!» — написали пользователи под видео.
Странное видеообращение Зеленского прокомментировал нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, поведение президента неадекватное, не соответствующее статусу первого лица государства. Он также отметил, что его речь смазанная, разорванная, ему очень тяжело формулировать мысль, а мимика не соответствует словам. Специалист назвал Зеленского человеком, «пребывающим в интоксикации».
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что Зеленский давно употребляет наркотики.