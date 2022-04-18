Новое обращение Зеленского к украинцам удивило пользователей сети

«Да он же пьян»; «Вам бы проспаться, Владимир»; «Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?»; «А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы»; «Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео»; «И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!» — написали пользователи под видео.