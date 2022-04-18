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42 минуты назад

Репортер отпил из кеда в прямом эфире: видео

Александр Кузьмин

В Австралии репортер в прямом эфире отпил из чужого кеда. Сотрудник Fox Sports News Дрю Джонс (Drew Jones) рассказывал телезрителям об этапе чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Мельбурне. Соответствующие видео опубликовано на его странице в Twitter.

На записи видно, как во время репортажа в кадр вбегает молодой человек с кедом и напитком. Он вылил содержимое банки в спортивную обувь, отпил из него и предложил Джонсу, который тут же сделал глоток.

«Не уверен, что это был разумный поступок», – заявил журналист.

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