Репортер отпил из кеда в прямом эфире: видео

В Австралии репортер в прямом эфире отпил из чужого кеда. Сотрудник Fox Sports News Дрю Джонс (Drew Jones) рассказывал телезрителям об этапе чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Мельбурне. Соответствующие видео опубликовано на его странице в Twitter.

На записи видно, как во время репортажа в кадр вбегает молодой человек с кедом и напитком. Он вылил содержимое банки в спортивную обувь, отпил из него и предложил Джонсу, который тут же сделал глоток.