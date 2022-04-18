В Японии раскрыли план борьбы с обходом антироссийских санкций

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки намерен «провести работы» в ходе министерской встрече G20 среди стран, которые не приняли антироссийские санкций. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, на встречи планируется обсудить много вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Он отметил, что страны G7 ввели санкции против России, однако если их введут только часть государств, то у РФ останутся лазейки.

«Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран», - сказал Судзуки.

Ранее Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20. По его словам, председательствующая в G20 Индонезия разослала приглашения всем странам. Он добавил, что министр финансов России, возможно, будет участвовать во встрече в режиме онлайн.