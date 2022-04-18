Елизавета II пропустила пасхальное богослужение

В этом году Елизавета II впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи.

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Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения.

21 апреля британской королеве исполнится девяносто шесть лет, и ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю.