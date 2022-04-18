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48 минут назад

Елизавета II пропустила пасхальное богослужение впервые за многие годы

Inc-News

В этом году Елизавета II впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи.

Елизавета II пропустила пасхальное богослужение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения.

21 апреля британской королеве исполнится девяносто шесть лет, и ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю.

Местные СМИ предполагают, что в связи с ухудшением здоровья Елизаветы II королевские именины могут пройти скромно и в очень узком кругу.

В мире,Елизавета II,
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