Елизавета II пропустила пасхальное богослужение

В этом году Елизавета II впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи.
Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения.
21 апреля британской королеве исполнится девяносто шесть лет, и ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю.
Местные СМИ предполагают, что в связи с ухудшением здоровья Елизаветы II королевские именины могут пройти скромно и в очень узком кругу.