Большинству украинцев запретят покидать страну без загранпаспорта

Многие беженцы из Украины больше не смогут выехать из страны, если у них нет загранпаспортов, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире «Украина 24».
Он уточнил, что исключение будет сделано только в отношении тех граждан Украины, кто бежит из регионов, где ведутся боевые действия.
«Обращая внимание на то, откуда человек — если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», — сообщил представитель Госпогранслужбы.
Жителей других регионов не будут пропускать через границу, если у них нет загранпаспорта, предупредил Демченко.
Последние полтора месяца у граждан Украины была возможность свободно выехать в Евросоюз без загранпаспорта. Демченко объяснил это большой загруженностью сотрудников ведомства, которые не успевали оформлять документы массово бегущим из страны украинцам надлежащим образом.
Из Украины в связи с введением военного положения запрещено уезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Как сообщил Демченко, с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тыс. мужчин, пытавшихся нелегально покинуть страну.