На Кубе вспомнили оборону острова от наемников США в заливе Свиней

Куба в воскресенье вспоминает тех, кто героически погиб 61 год назад при обороне республики от наемников, посланных Соединенными Штатами. 17 апреля 1961 года началась спланированная американскими спецслужбами военная операция в заливе Свиней в южной части острова с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро (1926-2016).

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Большинство кубинских СМИ публикует материалы о событиях той поры, иллюстрированные архивными фотографиями. Государственное телевидение за несколько дней начало показ документальных фильмов о знаковой победе над США. Серия любительских состязаний по всей стране продлится до 19 апреля - в этот день наемники были полностью вытеснены из республики. Накануне высадки наемников остров подвергся бомбардировкам, которые привели к гибели по меньшей мере семи человек и ранению еще 50. 16 апреля 1961 года лидер революции Фидель Кастро объявил, что страна пойдет по социалистическому пути развития.

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В 1960 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969) одобрил решение о проведении военной операции для свержения правительства во главе с Кастро. По плану американцев, внезапная высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, которое бы признали в Вашингтоне. В качестве основной ударной силы США планировали использовать 1,5 тыс. реакционно настроенных кубинских наемников и эмигрантов. Их вербовали сотрудники ЦРУ, работавшие на Кубе. Для выгрузки на берег тяжелой боевой техники американцы планировали доставить в район высадки семь танкодесантных катеров. Поддержку с воздуха должны были обеспечить восемь военно-транспортных самолетов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика Douglas А-26.

Около полуночи 17 апреля началось десантирование участников операции в заливе Свиней. Но уже утром самолеты кубинских ВВС нанесли несколько ударов по месту высадки: были потоплены четыре транспортных судна, на которых находился пехотный батальон и тяжелое вооружение. К середине дня кубинцам удалось остановить продвижение наемников на всех направлениях и перейти к вытеснению противника к побережью в районе Плайя-Хирон. Утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки кубинские войска перешли в наступление и окончательно сломили сопротивление противника, который был вынужден сложить оружие.