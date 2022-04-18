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51 минуту назад

США отправят делегацию в пять стран убедить их «изолировать Россию»

Lenta.ru

Американские сенаторы отправятся в пять стран, чтобы убедить власти осудить происходящее на Украине, пишет The Hill.

США отправят делегацию в пять стран убедить их «изолировать РФ»
Фото: ReutersReuters

Издание передает слова сенатора Марка Келли. Он сообщил, что четыре сенатора и член палаты представителей США собрались в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они посетят их в течение девяти дней. Главной целью американских политиков станет поддержка Украины.

«Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — говорится в совместном заявлении конгрессменов.

По мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о невозможности изолировать страну. По его словам, государство будет продолжать работать с партнерами, которые готовы к взаимодействию.

В мире,Марк Келли,Владимир Путин,НАТО,
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