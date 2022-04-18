Джонсон отверг обвинения в посещении вечеринок во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в посещении вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. Он заявил, что не нарушал коронавирусных ограничений, несмотря на выплаченный штраф. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

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Во время выступления в Палате общин глава британского правительства попытается минимизировать последствия скандала вокруг его персоны, в том числе коснется темы взысканий, наложенных на него, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака, утверждает издание.

По информации источника, Джонсон признал, что были допущены ошибки, однако отказался считать посещенные в разгар локдауна мероприятия вечеринками. «Если вы переходите от собрания к собранию, и это происходит где-то в два часа дня, люди не стали бы называть это вечеринкой. Не следует называть это вечеринкой», — приводит его слова газета.

Британский премьер утверждает, что его выступления с речью были исключительно рабочими. Он намеревается представить это именно в таком ключе, и многие люди это понимают, подытожило издание The Times.

Ранее полиция Лондона приняла решение оштрафовать Джонсона и министра финансов Риши Сунака за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что штрафы показывают, как Джонсон и Сунак неоднократно лгали британскому обществу о своей невиновности. Всего Скотленд-ярд выписал более 50 взысканий за нарушение коронавирусных ограничений.