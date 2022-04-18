В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
49 минут назад

Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения

ТАСС

Правительство Бразилии приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил в воскресенье глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения и возможностям государственной системы здравоохранения в плане оказания помощи были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе. В ближайшие дни будет издан нормативный акт, который закрепит это решение", - сказал министр в официальном обращении, транслировавшемся в национальном телеэфире.

Вместе с тем, по его словам, это не означает победы над COVID-19 в южноамериканской республике. "Мы продолжим жить с этим вирусом", - подытожил Кейрога.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено свыше 30,25 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых почти 662 тыс. привели к летальному исходу. Выздоровели более 29,2 млн человек, 363 тыс. случаев считаются активными. Полностью привиты от коронавируса свыше 158 млн жителей. Почти 73 млн человек ревакцинированы, 784 тыс. граждан получили четвертую инъекцию, примерно 21 млн бразильцев не завершили основной прививочный курс. С середины января в стране началась иммунизация детей в возрасте от 5 лет.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители