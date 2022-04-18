Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения

Правительство Бразилии приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил в воскресенье глава Минздрава страны Марселу Кейрога.
"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения и возможностям государственной системы здравоохранения в плане оказания помощи были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе. В ближайшие дни будет издан нормативный акт, который закрепит это решение", - сказал министр в официальном обращении, транслировавшемся в национальном телеэфире.
Вместе с тем, по его словам, это не означает победы над COVID-19 в южноамериканской республике. "Мы продолжим жить с этим вирусом", - подытожил Кейрога.
В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено свыше 30,25 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых почти 662 тыс. привели к летальному исходу. Выздоровели более 29,2 млн человек, 363 тыс. случаев считаются активными. Полностью привиты от коронавируса свыше 158 млн жителей. Почти 73 млн человек ревакцинированы, 784 тыс. граждан получили четвертую инъекцию, примерно 21 млн бразильцев не завершили основной прививочный курс. С середины января в стране началась иммунизация детей в возрасте от 5 лет.