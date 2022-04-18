Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения и возможностям государственной системы здравоохранения в плане оказания помощи были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе. В ближайшие дни будет издан нормативный акт, который закрепит это решение", - сказал министр в официальном обращении, транслировавшемся в национальном телеэфире.