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34 минуты назад

В Германии подсчитали расходы на беженцев с Украины

Lenta.ru

В немецкой федеральной земле Гессен подсчитали расходы государства на прибывающих в страну беженцев с Украины. Об этом пишет портал EADaily.

В Германии подсчитали расходы на беженцев с Украины
Фото: REUTERSREUTERS

По информации издания, города, районы и коммуны Гессена выставили государству сумму требований в размере 3,5 тысячи евро в расчете на одного беженца в месяц. Такая сумма позволит покрыть расходы на прием, размещение, а также необходимые языковые программыв Германии.

Представители коммун подчеркнули, что в своих расчетах ориентировались на среднюю оценку затрат на содержание беженцев в 2019 году. Так, питание, размещение, а также прочие повседневные нужды будут обходиться в 75 евро каждый день, еще 25 евро составят ежедневные расходы на оказание психологической помощи.

Для проведения социальной работы и поддержания безопасности необходимы ежедневные траты в размере 15 и 10 евро соответственно.

Журналисты указывают, что если проведенные общественниками в Гессене расчеты верны, то выделенных германским правительством двух миллиардов евро не хватит даже на два месяца пребывания всех беженцев.

Ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность беженцев с Украины. По его словам, данный вопрос даже не рассматривается. Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины.

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