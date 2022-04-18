В Германии подсчитали расходы на беженцев с Украины

В немецкой федеральной земле Гессен подсчитали расходы государства на прибывающих в страну беженцев с Украины. Об этом пишет портал EADaily.

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По информации издания, города, районы и коммуны Гессена выставили государству сумму требований в размере 3,5 тысячи евро в расчете на одного беженца в месяц. Такая сумма позволит покрыть расходы на прием, размещение, а также необходимые языковые программыв Германии.

Представители коммун подчеркнули, что в своих расчетах ориентировались на среднюю оценку затрат на содержание беженцев в 2019 году. Так, питание, размещение, а также прочие повседневные нужды будут обходиться в 75 евро каждый день, еще 25 евро составят ежедневные расходы на оказание психологической помощи.

Для проведения социальной работы и поддержания безопасности необходимы ежедневные траты в размере 15 и 10 евро соответственно.

Журналисты указывают, что если проведенные общественниками в Гессене расчеты верны, то выделенных германским правительством двух миллиардов евро не хватит даже на два месяца пребывания всех беженцев.