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1 час назад

Экс-президент Чехии рассказал о русофобии в Европе

ТК «Звезда»иещё 5

Экс-лидер Чехии Вацлав Клаус рассказал, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». По словам бывшего политика, в прошлом украинцы не пользовались большой симпатией европейцев.

Было очень стыдно: Экс-президент Чехии о ситуации вокруг РФ и Украины
Фото:  Katerina Sulova CTK Globallookpress Katerina Sulova CTK Globallookpress

«Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», - подчеркнул Клаус в статье для портала iDNES.cz.

Он также осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации на Украине и подчеркнул, что это может быть признаком двойных стандартов.

«Теперь все излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России"», - уточнил бывший президент Чехии.

По мнению Клауса, «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт. Бывший политик отметил, что на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», - заключил бывший чешский политик.

Ранее Вацлав Клаус также осудил антироссийскую риторику и проявление русофобии в свете происходящих событий вокруг Украины. Кроме этого, экс-президент категорически отказался возвращать государственную награду Российской Федерации - медаль Пушкина, врученную ему в 2007 году.

В мире,Мигранты,Русофобия и русофобы,Вацлав Клаус,
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