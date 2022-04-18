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47 минут назад

WSJ: президент Йемена Хади сложил полномочия из-за давления Саудовской Аравии

RT на русскомиещё 3

Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом.

Саудовская Аравия принудила президента Йемена уйти в отставку
Фото: EPAEPA

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

По данным издания, во время переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд вручил президенту Йемена «письменный указ», в котором излагались положения о делегировании полномочий совету.

Ранее Саудовская Аравия решила выделить Йемену срочную экономическую помощь в размере $3 млрд.

16 апреля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене и работу в рамках ОПЕК+.

В мире,Мансур Хади,Владимир Путин,
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