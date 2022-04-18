Вучич упрекнул Запад в лицемерии из-за Косово

«Мы с правовой точки зрения сталкиваемся с патологическим лицемерием со всех сторон. А что касается оружия — хотите играть в эту игру? Единственное, что они делают — поставляют оружие по всему миру. Мы покупаем защитные вооружения, про которые говорили, что это старое китайское барахло. А потом поняли, что не барахло, не старое и очень даже эффективное», — заключил Вучич.