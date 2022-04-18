Вучич обвинил спецслужбы Украины в «минировании» самолетов в РФ

«Но держим эти линии из принципа, хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о «кровавых руках» из-за сохранения линий в РФ… а вы отменяли свои авиарейсы, когда 19 стран были против одной Сербии?», – эмоционально спросил Вучич, напомнив о бомбардировках НАТО 1999 года.