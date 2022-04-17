Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными

Президент Сербии Александар Вучич считает любые санкции аморальными и бессмысленными, в связи с чем его страна не присоединилась к антироссийским ограничительным мерам. Об этом он заявил в воскресенье в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Фото: ТАСС ТАСС

"Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата. Россия нас всегда поддерживала в вопросе территориальной целостности: не забывайте 2015 год и британскую инициативу, которая предусматривала провозглашение сербов народом, виновным в геноциде", - сказал Вучич.

Ранее в обращении к нации он сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент также уведомил, что его страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.