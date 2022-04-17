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46 минут назад

Украина приблизилась к вступлению в Евросоюз

Ura.Ruиещё 3

Власти Киева заполнили опросник, необходимый для рекомендации Еврокомиссии (ЕК) Совету Евросоюза приступить к обсуждению начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью телеканалу «1+1».

Украина приблизилась к вступлению в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

«Как и обещал президент [Владимир Зеленский] главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник», — заявил Жовква.

По его словам, после получения опросника Еврокомиссия приступит к подготовке рекомендации на основании выполнения Украиной критериев вступления в союз.

Как указал замглавы офиса президента, Киев ожидает, что на основе предоставленной Еврокомиссии информации «такая рекомендация будет положительной». Жовква добавил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.

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Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине. Лидеры стран ЕС согласились начать процесс принятия Украины. Однако затем в СМИ сообщалось, что лидеры европейских стран разошлись во мнениях о принятии Украины.

В мире,Игорь Жовква,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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