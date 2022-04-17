Украина приблизилась к вступлению в Евросоюз

Власти Киева заполнили опросник, необходимый для рекомендации Еврокомиссии (ЕК) Совету Евросоюза приступить к обсуждению начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью телеканалу «1+1».

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«Как и обещал президент [Владимир Зеленский] главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник», — заявил Жовква.

По его словам, после получения опросника Еврокомиссия приступит к подготовке рекомендации на основании выполнения Украиной критериев вступления в союз.

Как указал замглавы офиса президента, Киев ожидает, что на основе предоставленной Еврокомиссии информации «такая рекомендация будет положительной». Жовква добавил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.