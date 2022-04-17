Марин Ле Пен обвинили в присвоении денег Европарламента

Кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинили в причастности к незаконному выводу 137 тысяч евро из фондов Европарламента. Соответствующий доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством получила французская прокуратура, пишет Mediapart.

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Согласно информации издания, расследование касается самой Ле Пен, ее отца Жан-Мари Ле Пена, ее гражданского мужа Луи Альо и бывшего вице-президента партии Брюно Гальниша.

По данным следствия, в общей сложности речь идет о присвоении 617 тысяч евро. Около половины этой суммы приписывают Жан-Мари Ле Пену. Непосредственно Марин Ле Пен обвиняют в присвоении 137 тысяч евро. Следствие требует от фигурантов дела возместить всю сумму.