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7 минут назад

Марин Ле Пен обвинили в присвоении 137 тысяч евро из фондов Европарламента

BFM.RUиещё 4

Кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинили в причастности к незаконному выводу 137 тысяч евро из фондов Европарламента. Соответствующий доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством получила французская прокуратура, пишет Mediapart.

Марин Ле Пен обвинили в присвоении денег Европарламента
Фото: ReutersReuters

Согласно информации издания, расследование касается самой Ле Пен, ее отца Жан-Мари Ле Пена, ее гражданского мужа Луи Альо и бывшего вице-президента партии Брюно Гальниша.

По данным следствия, в общей сложности речь идет о присвоении 617 тысяч евро. Около половины этой суммы приписывают Жан-Мари Ле Пену. Непосредственно Марин Ле Пен обвиняют в присвоении 137 тысяч евро. Следствие требует от фигурантов дела возместить всю сумму.

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В расследовании идет речь о периоде с 2004 по 2017 год, когда все фигуранты были членами Европарламента. По версии следствия, присвоенные бюджетные средства были потрачены на нужды партии, включая оплату отелей и организацию мероприятий. При этом, по результатам расследования, в личных целях деньги не использовались.

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