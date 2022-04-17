Молдавия отказалась продавать Украине МиГ-29 из-за нежелания "раздражать РФ"

Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать истребители МиГ-29, но получила отказ. Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным издания, отказ был связан с нежеланием Молдавии «раздражать Россию» — в Кишиневе сочли, что Москва могла посчитать такой жест «нарушением принципа нейтральности».

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не будут предоставлять Украине вооружение. По словам Панайотопулоса, предоставленное Киеву вооружение было из собственных запасов Греции.

Глава минобороны добавил, что Греция не обязана оказывать военную помощь Украине в ущерб собственной обороне.