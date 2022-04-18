Жители Кипра вышли на акцию протеста против антироссийских санкций

«Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями», — рассказал организатор акции Ангелос Константинидис в беседе с корреспондентом ТАСС. Он осудил президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовавшего правительствам Греции и Кипра осудить происходящее на Украине. Глава Украины призвал к принятию жестких мер против россиян, чтобы не давать им свободно жить в этих странах.

Сообщается, что акция протеста собрала более 100 жителей Кипра, многие из которых держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от практики санкций и укреплять отношения народов двух стран. «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Нет антироссийским санкциям», «Сначала украли наши деньги из банков, а сейчас хотите прострелить нам ноги обвинительными санкциями», — с такими лозунгами вышли протестующие.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Против антироссийских санкций ранее выступили и жители других стран. В частности. митинги в поддержку РФ прошли в Сербии и Германии.