В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
41 минуту назад

Жители Кипра вышли на митинг против антироссийских санкций

Ura.Ruиещё 2

Жители Кипра устроили протестную акцию у здания посольства России в Никосии. Участники осудили введенные против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления.

Жители Кипра вышли на акцию протеста против антироссийских санкций
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями», — рассказал организатор акции Ангелос Константинидис в беседе с корреспондентом ТАСС. Он осудил президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовавшего правительствам Греции и Кипра осудить происходящее на Украине. Глава Украины призвал к принятию жестких мер против россиян, чтобы не давать им свободно жить в этих странах.

Сообщается, что акция протеста собрала более 100 жителей Кипра, многие из которых держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от практики санкций и укреплять отношения народов двух стран. «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Нет антироссийским санкциям», «Сначала украли наши деньги из банков, а сейчас хотите прострелить нам ноги обвинительными санкциями», — с такими лозунгами вышли протестующие.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Против антироссийских санкций ранее выступили и жители других стран. В частности. митинги в поддержку РФ прошли в Сербии и Германии.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители