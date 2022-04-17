Кулеба высказался о судьбе Медведчука

Украинские власти не исключают принятия решений на политическом уровне по судьбе задержанного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американской телекомпании CBS.

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Его спросили, что украинские власти намерены делать с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком.

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"Он - гражданин Украины, поэтому он будет пользоваться всеми процессуальными правами, потому что мы - страна верховенства закона. Его будущее будет решаться как часть, с одной стороны, юридического процесса, а с другой стороны, политического процесса. Мы не исключаем никаких политических решений", - ответил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулебу попросили пояснить, что он подразумевает под "политическими решениями".

"Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента [России Владимира] Путина господин [Дмитрий] Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал глава МИД.

Он не стал отвечать на вопросы, оказывала ли помощь Киеву американская разведка в задержании Медведчука и в чем именно его вина.