В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
5 минут назад

Кулеба заявил, что Украина не исключает политических решений по судьбе Медведчука

ТАССиещё 4

Украинские власти не исключают принятия решений на политическом уровне по судьбе задержанного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американской телекомпании CBS.

Кулеба высказался о судьбе Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его спросили, что украинские власти намерены делать с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком.

Видео дня

"Он - гражданин Украины, поэтому он будет пользоваться всеми процессуальными правами, потому что мы - страна верховенства закона. Его будущее будет решаться как часть, с одной стороны, юридического процесса, а с другой стороны, политического процесса. Мы не исключаем никаких политических решений", - ответил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулебу попросили пояснить, что он подразумевает под "политическими решениями".

"Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента [России Владимира] Путина господин [Дмитрий] Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал глава МИД.

Он не стал отвечать на вопросы, оказывала ли помощь Киеву американская разведка в задержании Медведчука и в чем именно его вина.

Жена Медведчука заявила о согласии мужа на обмен при одном условии

Комментируя в среду сообщения о задержании Медведчука, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что украинский политик не является российским гражданином. "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем", - пояснил представитель Кремля. "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - добавил Песков, говоря о возможности обмена политика на украинских военнопленных.

В мире,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители