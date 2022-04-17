Кулеба высказался о судьбе Медведчука

Украинские власти не исключают принятия решений на политическом уровне по судьбе задержанного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американской телекомпании CBS.
Его спросили, что украинские власти намерены делать с главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком.
"Он - гражданин Украины, поэтому он будет пользоваться всеми процессуальными правами, потому что мы - страна верховенства закона. Его будущее будет решаться как часть, с одной стороны, юридического процесса, а с другой стороны, политического процесса. Мы не исключаем никаких политических решений", - ответил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кулебу попросили пояснить, что он подразумевает под "политическими решениями".
"Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента [России Владимира] Путина господин [Дмитрий] Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал глава МИД.
Он не стал отвечать на вопросы, оказывала ли помощь Киеву американская разведка в задержании Медведчука и в чем именно его вина.
Комментируя в среду сообщения о задержании Медведчука, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что украинский политик не является российским гражданином. "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем", - пояснил представитель Кремля. "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - добавил Песков, говоря о возможности обмена политика на украинских военнопленных.