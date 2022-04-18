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58 минут назад

Псаки оценила возможность визита Байдена на Украину

Lenta.ruиещё 5

Пресс-секретарь Белого дома Псаки оценила возможность визита президента США Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки оценила возможность визита Байдена на Украину
Фото: ReutersReuters

По ее словам, на данный момент нет планов по организации подобной поездки. Псаки объяснила, что в интересах безопасности Вашингтон не будет заявлять, кто и когда посетит Украину в текущей ситуации.

Помимо этого, представитель Белого дома добавила, что США продолжают оказывать беспрецедентный объем помощи Киеву, и допустила введение новых санкций против России.

СМИ узнали о планах США предоставить Украине масштабную военную помощь

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Украинский президент согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность. «Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», — дал совет своему американскому коллеге Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
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