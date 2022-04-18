Псаки оценила возможность визита Байдена на Украину

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По ее словам, на данный момент нет планов по организации подобной поездки. Псаки объяснила, что в интересах безопасности Вашингтон не будет заявлять, кто и когда посетит Украину в текущей ситуации.

Помимо этого, представитель Белого дома добавила, что США продолжают оказывать беспрецедентный объем помощи Киеву, и допустила введение новых санкций против России.