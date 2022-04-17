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43 минуты назад

В Германии подсчитали траты на каждого украинского беженца

Елена Прошина

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что коммунальные власти германской федеральной земли Гессен подсчитали, во сколько им обходится каждый украинский беженец. Сумма достигла €3,5 тыс в месяц. Об этом пишет ТАСС.

В Германии подсчитали траты на каждого украинского беженца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Города, районы и коммуны в Гессене выставляют государству сумму требований в размере €3,5 тыс. в расчете на одного беженца в месяц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гессене подсчитали все расходы, как прямые, так и косвенные. В таблицу ежедневных расходов вошли €75 на размещение, уход и дополнительные траты, €25 - на «оказание психосоциальной помощи», €15 - на проведение социальной работы и €10 - на меры безопасности.

По сведениям федеральной полиции ФРГ, на сегодняшний день в страну прибыли 354 663 беженца с Украины. Федеральные власти планируют выделить €2 млрд на их содержание.

Папа Римский Франциск ранее осудил разделение беженцев на украинских и всех остальных. Он назвал такое отношение к людям «расизмом».

«В разделении мигрантов и беженцев на сорт А и сорт Б - мы расисты. Это плохо. Проблема беженцев – это проблема, от которой страдал и Иисус. Его семья тоже мигрировала и бежала в Египет, чтобы избежать смерти», - сказал понтифик.

По его словам, «крест страданий» несут люди не только в Европе, но в других странах.

В мире,ФРАНЦИСК,Иисус Христос,
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