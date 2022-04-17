В Германии подсчитали траты на каждого украинского беженца

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что коммунальные власти германской федеральной земли Гессен подсчитали, во сколько им обходится каждый украинский беженец. Сумма достигла €3,5 тыс в месяц. Об этом пишет ТАСС.

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«Города, районы и коммуны в Гессене выставляют государству сумму требований в размере €3,5 тыс. в расчете на одного беженца в месяц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гессене подсчитали все расходы, как прямые, так и косвенные. В таблицу ежедневных расходов вошли €75 на размещение, уход и дополнительные траты, €25 - на «оказание психосоциальной помощи», €15 - на проведение социальной работы и €10 - на меры безопасности.

По сведениям федеральной полиции ФРГ, на сегодняшний день в страну прибыли 354 663 беженца с Украины. Федеральные власти планируют выделить €2 млрд на их содержание.

Папа Римский Франциск ранее осудил разделение беженцев на украинских и всех остальных. Он назвал такое отношение к людям «расизмом».

«В разделении мигрантов и беженцев на сорт А и сорт Б - мы расисты. Это плохо. Проблема беженцев – это проблема, от которой страдал и Иисус. Его семья тоже мигрировала и бежала в Египет, чтобы избежать смерти», - сказал понтифик.