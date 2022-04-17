Ливия объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила 17 апреля форс-мажор на месторождении Эль-Филь на юге страны после остановки добычи там нефти.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации, вечером 16 апреля на нефтяное месторождение Эль-Филь проникла группа лиц и предприняла попытку блокировать его.
«В результате этого акта саботажа добыча в воскресенье была полностью остановлена... В этой связи корпорация не в состоянии выполнять свои договорные обязательства и обязана объявить состояние форс-мажора до дальнейшего уведомления», — говорится в обращении.
Ранее ливийская военная комиссия «5+5» объявила о приостановке работы и обвинила действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбу в создании препятствий для её деятельности.