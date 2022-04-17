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26 минут назад

Еще две страны ЕС отказали российским судам в заходе в порты

Елена Прошина

Эстония в рамках санкций ЕС запретила судам из России заходить в свои порты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и инфраструктуры страны.

Еще две страны ЕС отказали российским судам в заходе в порты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом», - сказано в сообщении.

Болгария запретила судам из России заходить в свои порты

Отмечается, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты ЕС также закрыты.

Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в эстонские порты «с разрешения департамента полиции и пограничной охраны».

Также стало известно, что Бельгия ввела запрет на вход российских судов в свои порты. Ранее это сделали Италия и Болгария. В ближайшее время к ним должны присоединиться и другие страны ЕС, имеющие выход к морю.

В апреле Брюссель ввел пакет санкций против РФ, закрывающий порты стран ЕС для российских кораблей. Исключениями станут суда, доставляющие критически важные для Европы товары из РФ. Это энергоносители, агропромышленная продукция и т.п.

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