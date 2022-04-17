Белый дом выпустил монеты с Зеленским

Сувенирный магазин Белого дома продает монеты с изображением Зеленского

Фото: Reuters Reuters

Сувенирный интернет-магазин Белого дома выставил на продажу коллекционные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Стоимость одной монеты составляет 100$. Об этом пишет ТАСС.

На аверсе 31-й монеты из серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства» (Historic Moments of the American Presidency Coin Collection) изображен Зеленский, на реверсе - карта территории Украины с российским Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками в ее составе.

Белый дом

На 32-й монете из коллекции запечатлено обращение Зеленского в видеоформате к конгрессу США от 7 марта 2022 года. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», - говорится в сообщении.