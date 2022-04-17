В Харькове демонтировали памятник Жукову

В Харькове украинские военные демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

«В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Жукову. Как сообщил лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, это сделало спецподразделение "Кракен". "Кракен" - это подразделение полка "Азов"*. Немичев является его командиром», - сообщили журналисты.

«Лента.ру» отметила, что сведения о сносе памятника подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Она рассказала, что в районе 11 утра к монументу подъехали две машины с военными. Они сняли бюст и увезли его с территории района.

Памятник Жукову сносят уже второй раз. Ранее монумент был сброшен с постамента в июне 2019 года. Власти города позднее вернули бюст Жукова на место.