На Украине разрешили браки через Zoom

На Украине разрешили дистанционные браки во время военного положения. Расписаться предлагают с помощью Zoom и других сервисов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает ТАСС.
Теперь подать заявку и официально оформить брак можно за один день.
«Регистрация брака может пройти в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные», - заявила Коломиец.
По ее словам, брачующиеся могут быть «подключены дистанционно через Zoom».
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля.
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