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52 минуты назад

На Украине разрешили браки через Zoom

Елена Прошина

На Украине разрешили дистанционные браки во время военного положения. Расписаться предлагают с помощью Zoom и других сервисов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает ТАСС.

На Украине разрешили браки через Zoom
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь подать заявку и официально оформить брак можно за один день.

«Регистрация брака может пройти в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные», - заявила Коломиец.

По ее словам, брачующиеся могут быть «подключены дистанционно через Zoom».

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля.

Ранее СМИ рассказали, как китайцы ищут жён среди украинских беженок.

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