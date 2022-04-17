Болгария запретила судам из России заходить в свои порты

Болгария в рамках санкций ЕС запретила судам из России заходить в свои порты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на AP.

Фото: ТАСС ТАСС

«Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии», - заявили в морской администрации страны.

Уточняется, что местные власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне Италия также закрыла порты для российских судов. Грузовым судам РФ, находящимся в этой стране, предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.