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32 минуты назад

Болгария запретила судам из России заходить в свои порты

Елена Прошина

Болгария в рамках санкций ЕС запретила судам из России заходить в свои порты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на AP.

Болгария запретила судам из России заходить в свои порты
Фото: ТАССТАСС

«Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии», - заявили в морской администрации страны.

Уточняется, что местные власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне Италия также закрыла порты для российских судов. Грузовым судам РФ, находящимся в этой стране, предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.

Болгария готовится выслать еще нескольких российских дипломатов

В апреле ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ. В нем содержится пункт о закрытии портов для российских судов. Исключениями станут корабли, доставляющие критически важные для Европы товары из РФ. Это энергоносители, агропромышленная продукция и т.п.

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