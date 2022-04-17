Грузия отвергла сообщения о разгрузке в Батуми российских санкционных грузов

Минэкономики Грузии назвало «вредоносным и безответственным» сюжет оппозиционной телекомпании «Пирвели» о разгрузке в Батуми судном под флагом России санкционных грузов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Как отмечает Минэкономики, пятый пакет санкций Евросоюза предусматривает исключения для ввозимых судами грузов, связанных с энергетикой, сельским хозяйством и продуктами питания, а также гуманитарных.

По данным ведомства, 7 апреля в Батуми вошло судно под флагом России с дизельным топливом, порт был покинут 12 апреля.

«Таким образом, обслуживание не проводилось в обход санкций»,– отметили в министерстве.

Минэкономики расценило сюжет телекомпании как «действие, опасное для безопасности государства » и как «дезинформацию».