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20 минут назад

Грузия отвергла сообщения о разгрузке в Батуми российских санкционных грузов

Деловая газета "Взгляд"

Минэкономики Грузии назвало «вредоносным и безответственным» сюжет оппозиционной телекомпании «Пирвели» о разгрузке в Батуми судном под флагом России санкционных грузов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия отвергла сообщения о разгрузке в Батуми российских санкционных грузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает Минэкономики, пятый пакет санкций Евросоюза предусматривает исключения для ввозимых судами грузов, связанных с энергетикой, сельским хозяйством и продуктами питания, а также гуманитарных.

По данным ведомства, 7 апреля в Батуми вошло судно под флагом России с дизельным топливом, порт был покинут 12 апреля.

«Таким образом, обслуживание не проводилось в обход санкций»,– отметили в министерстве.

Минэкономики расценило сюжет телекомпании как «действие, опасное для безопасности государства » и как «дезинформацию».

Ранее вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что в Тбилиси ожидают от Украины «в кратчайшие сроки» подтверждений обвинений о том, что в Россию через территорию Грузии в обход санкций поставляется продукция.

В мире,Теа Цулукианя,ЕС,
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