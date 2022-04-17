София проигнорировала ноту МИД ДНР о спасении болгарских моряков

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что ее ведомство обратилось в посольство Болгарии с нотой о спасении экипажа судна «Царевна», но не получило официального ответа. Об этом пишет ТАСС.
«Мы официально обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, с нотой, и более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забирать домой. <…> Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», - отметила Наталья Никонорова.
По мнению дипломата, бездействие Софии является демонстрацией русофобской политики. Она рассказала, что создаются и распространяются фейковые сообщения о том, что якобы украинские военные не захватывали болгарский корабль, о том, что судьба экипажа «Царевны» неизвестна.
Никонорова подчеркнула, что болгары проживают в Донецке в приличной гостинице, им обеспечены комфортные условия. Единственной проблемой остается возвращение домой в сложившихся условиях.