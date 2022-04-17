София проигнорировала ноту МИД ДНР о спасении болгарских моряков

«Мы официально обратились в посольство Болгарии с официальным письмом, с нотой, и более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забирать домой. <…> Но в итоге мы не получили никакого ответа, и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа», - отметила Наталья Никонорова.