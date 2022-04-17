В Грузии захотели перенести День Победы

«По традиции, сложившейся в Советском Союзе, Россия и постсоветские страны, включая Грузию, и после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются страны Балтии и Украина, где, по примеру Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и т.д.) эта дата отмечается 8 мая», - сказано в пояснении.