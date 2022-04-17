В Грузии захотели перенести День Победы

Оппозиция Грузии подготовила законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».
Законодательная инициатива о переносе даты празднования в Грузии Дня Победы над фашизмом на 8 мая будет представлена на завтрашнем заседании бюро парламента.
Это идея нескольких оппозиционных депутатов: Теоны Акубардия, Армаза Ахвледиани, Хатуны Самнидзе, Георгия Вашадзе, Тариэла Накаидзе и Пааты Манджгаладзе.
Они также предлагают объявить 8 мая выходным днем.
Оппозиционеры считают, что им надо использовать «европейский опыт».
«По традиции, сложившейся в Советском Союзе, Россия и постсоветские страны, включая Грузию, и после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются страны Балтии и Украина, где, по примеру Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и т.д.) эта дата отмечается 8 мая», - сказано в пояснении.