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58 минут назад

В Грузии захотели перенести День Победы

Елена Прошина

Оппозиция Грузии подготовила законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

В Грузии захотели перенести День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законодательная инициатива о переносе даты празднования в Грузии Дня Победы над фашизмом на 8 мая будет представлена на завтрашнем заседании бюро парламента.

Это идея нескольких оппозиционных депутатов: Теоны Акубардия, Армаза Ахвледиани, Хатуны Самнидзе, Георгия Вашадзе, Тариэла Накаидзе и Пааты Манджгаладзе.

Они также предлагают объявить 8 мая выходным днем.

Оппозиционеры считают, что им надо использовать «европейский опыт».

«По традиции, сложившейся в Советском Союзе, Россия и постсоветские страны, включая Грузию, и после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются страны Балтии и Украина, где, по примеру Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и т.д.) эта дата отмечается 8 мая», - сказано в пояснении.

В мире,Георгий Вашадзе,
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