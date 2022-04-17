Востоковед спрогнозировал срок присоединения КНР к санкциям против РФ

«Все зависит от событий на Украине. Я считаю, что ближайшие два-три месяца решат все. Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется», — заявил он в беседе с «Радиусом».