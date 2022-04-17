Востоковед спрогнозировал срок присоединения КНР к санкциям против РФ

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков считает, у России есть два-три месяца, чтобы переломить ситуацию на Украине в свою сторону. За это время Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям.
«Все зависит от событий на Украине. Я считаю, что ближайшие два-три месяца решат все. Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется», — заявил он в беседе с «Радиусом».
Котков считает, что Пекин будет максимально тянуть время, чтобы сохранить отношения как с Москвой, так и с западными партнерами.
Ранее в МИД КНР заявили, что власти Соединенных Штатов должны прекратить в связи с ситуацией на Украине пытаться испортить российско-китайские отношения.