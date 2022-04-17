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16 минут назад

МИД Молдавии прокомментировал запрет на ношение георгиевской ленточки

Lenta.ru

Представитель МИД Молдавии Даниэл Водэ призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела республики после высказываний России о запрете георгиевской ленточки. Слова дипломата передает телеканал ProTV.

Молдавия отреагировала на критику запрета на георгиевскую ленточку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принятие решений по упомянутым вопросам — суверенное право нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — сказал пресс-секретарь молдавского МИД.

15 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала молдавские власти за введенный запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов.

«Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — заявила представитель МИД.

В Молдове приняли закон о запрете георгиевской ленточки

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение, ношение и распространение георгиевской ленточки, а также атрибутики с символами V и Z, которые ассоциируются с российской военной спецоперацией в Донбассе.

В мире,Мария Захарова,
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