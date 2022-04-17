Молдавия отреагировала на критику запрета на георгиевскую ленточку

Представитель МИД Молдавии Даниэл Водэ призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела республики после высказываний России о запрете георгиевской ленточки. Слова дипломата передает телеканал ProTV.

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«Принятие решений по упомянутым вопросам — суверенное право нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — сказал пресс-секретарь молдавского МИД.

15 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала молдавские власти за введенный запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов.

«Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — заявила представитель МИД.