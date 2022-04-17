Экономист усомнился в образовании Псаки после ее заявления об инфляции

Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл заявил, что инфляция в США ускорится, хотя Белый дом обещает обратное. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

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Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, можно ли считать инфляцию в США временным явлением. Рошелл прокомментировал это заявление.

«Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал он.

По его прогнозам, инфляция не только не исчезнет с американского рынка в ближайшее время, но и ускорится.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что политика нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации привела к рекордной инфляции в стране. Рост цен в США начался до военного конфликта на Украине, подчеркнуло издание.

В газете указали, что США потратили огромные суммы на меры против распространения COVID-19. Уточнялось, что Федеральная резервная система США продолжала поддерживать отрицательные ключевые ставки даже после окончания коронавирусной рецессии.