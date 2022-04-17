Экономист усомнился в образовании Псаки после ее заявления об инфляции

Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл заявил, что инфляция в США ускорится, хотя Белый дом обещает обратное. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, можно ли считать инфляцию в США временным явлением. Рошелл прокомментировал это заявление.
«Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал он.
По его прогнозам, инфляция не только не исчезнет с американского рынка в ближайшее время, но и ускорится.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что политика нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации привела к рекордной инфляции в стране. Рост цен в США начался до военного конфликта на Украине, подчеркнуло издание.
В газете указали, что США потратили огромные суммы на меры против распространения COVID-19. Уточнялось, что Федеральная резервная система США продолжала поддерживать отрицательные ключевые ставки даже после окончания коронавирусной рецессии.
Кроме того, The Wall Street Journal полагает, что все предпринятые Вашингтоном меры по сдерживанию инфляции, например, высвобождение нефти из стратегического резерва, не принесут должного результата.