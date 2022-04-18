Кличко заявил, что Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении из ФРГ

Украина в срочном порядке нуждается в тяжелом вооружении из Германии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Bild, выдержки из которого опубликованы в понедельник на сайте издания.

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"Мы срочно нуждаемся в тяжелом вооружении из Германии, - сказал он. - Каждая задержка стоит человеческих жизней". Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?", - заявил Кличко.

Как говорил ранее министр экономики Роберт Хабек, представляющий партию "зеленых", "количество и качество поставок оружия" на Украину необходимо повысить. Канцлер Олаф Шольц и его партнеры по СДПГ до сих пор занимали сдержанную позицию. Партийные разногласия по этому вопросу - одна из ключевых тем политической повестки в ФРГ в последние недели.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, что Германия разрешила Нидерландам и Эстонии направить Украине старое вооружение германского производства. 3 марта агентство ДПА сообщило о планах ФРГ поставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет "Стрела".