В ЕС решились ввести ограничения против импорта российской нефти

Европейский союз разрабатывает новый, шестой пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК со ссылкой на Bild am Sonntag.

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Она уточнила, что новые ограничения могут коснуться банковского сектора. По ее словам, Еврокомиссия уделяет особое внимание Сбербанку, так как на его долю приходится 37% указанного сектора. Также Брюссель изучает вопрос энергетики, отмечает издание.

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия собирается разработать систему «умных механизмов», которая предоставит им возможность ввести ряд санкций против импорта российской нефти.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что подобные меры неизбежны, так как «рано или поздно» Европа ввела бы ограничения против российских нефти и газа.

Глава Еврокомиссии также заявила, что Германия не тормозит введение новых санкций против России, любые обратные заявления не соответствуют действительности. По ее словам, ФРГ одобрила все пять пакетов санкций против РФ в течение 48 часов.