Рейтинг Шольца упал до самого низкого уровня

Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства ФРГ (8 декабря). Так, его политикой недовольна почти половина жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA (ИНСА) по заказу газеты Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

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В опросе приняли участие 1 002 человека. По его данным, 49% респондентов выразили недовольство работой Шольца. Это стало самым высоким показателем с момента его пребывания в должности федерального канцлера. При этом лишь 38% высказали противоположное мнение. Вместе с тем, как выяснили социологи, более половины жителей Германии (55%) не одобряют работу федерального правительства. Только 35% опрошенных удовлетворены деятельностью кабмина ФРГ.

Согласно другому опросу INSA, который проводился с 11 по 14 апреля и в котором приняли участие 1 402 человека, если бы в ближайшее время в ФРГ состоялись выборы, рейтинг Социал демократической партии Германии (СДПГ) составил бы 25%. Таким образом он не изменился по сравнению с прошлой неделей. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил бы 26% голосов (без изменений). Популярность партии "Союз-90"/"зеленые" немного выросла: сейчас ее уровень составляет 17% (плюс 1 пункт).

Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" составляет 10% (минус 1 пункт). За Свободную демократическую партию (СвДП) готовы проголосовать 10% избирателей. Левая партия набрала бы 5% (плюс 1 пункт).