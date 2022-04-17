СМИ: Союзники США отказались поддержать санкции против России

Некоторые союзники США отказываются вводить санкции против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом пишет британский журнал Economist, сообщает РИА Новости.

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Издание указывает, что Индия на данный момент «самая неудобная» для Запада страна, так как она постоянно воздерживается от осуждения действий Москвы. Однако Economist подчеркивает, что Индия не одинока в своей позиции. На Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке также отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России или хотя бы публично осудить ее действия на Украине.

Автор публикации обратил внимание, что многие государства не высказывают критику в адрес России и не вводят против нее ограничительные интересы из-за идеологических убеждений, коммерческих интересов, стратегических амбиций или страха потерять важного торгового партнера.

По словам обозревателя, многие страны не поддерживают позицию США в связи с их «зацикленностью» на европейском конфликте, в то время как иные конфликты и нарушения прав человека в других частях света игнорируются.

Автор журнала Economist считает, что в Турции и на Ближнем Востоке считают позицию Европы и США лицемерной, учитывая войну Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировки НАТО в Ливии в 2011 году.