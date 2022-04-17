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33 минуты назад

СМИ: Союзники США отказались поддержать санкции против России

Елена Прошина

Некоторые союзники США отказываются вводить санкции против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом пишет британский журнал Economist, сообщает РИА Новости.

СМИ: Союзники США отказались поддержать санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание указывает, что Индия на данный момент «самая неудобная» для Запада страна, так как она постоянно воздерживается от осуждения действий Москвы. Однако Economist подчеркивает, что Индия не одинока в своей позиции. На Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке также отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России или хотя бы публично осудить ее действия на Украине.

Автор публикации обратил внимание, что многие государства не высказывают критику в адрес России и не вводят против нее ограничительные интересы из-за идеологических убеждений, коммерческих интересов, стратегических амбиций или страха потерять важного торгового партнера.

По словам обозревателя, многие страны не поддерживают позицию США в связи с их «зацикленностью» на европейском конфликте, в то время как иные конфликты и нарушения прав человека в других частях света игнорируются.

Европа оказалась в опасности из-за США

Автор журнала Economist считает, что в Турции и на Ближнем Востоке считают позицию Европы и США лицемерной, учитывая войну Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировки НАТО в Ливии в 2011 году.

«Теплый прием Европы, оказанный украинским беженцам, вызывает возмущение по сравнению с ее отношением к сирийским беженцам», — резюмировал автор.

В мире,НАТО,
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