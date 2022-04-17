На Украине предложили отменить изучение русского языка в школах

В украинских школах могут запретить обучение русскому языку и заменить его другими предметами. С такой инициативой выступил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Прямой».

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«Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими», — предложил он.

Кремень уточнил, что учителей русского языка в украинских школах можно «отправлять на простой» до конца учебного года, если они не преподают и другие дисциплины. По его словам, русский язык можно заменить на другие школьные предметы с 1 сентября нового учебного года. На замену школьникам предложат изучение истории Украины, украинской литературы, украинского и английского языков и математики, сообщил Кремень.

Он также выступил за пересмотр учебной программы по зарубежной литературе, уточнив, что в ней большое внимание уделяется русской классике.