В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
47 минут назад

В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций

Вечерняя Москваиещё 1

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой прессе в воскресенье, 17 апреля, заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер против России в области банковского сектора и энергетики.

В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций
Фото:  EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Политик подчеркнула, что рестрикции могут быть введены против Сбербанка, на долю которого приходится 37 процентов всех банковских операций внутри России.

— И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также добавила, что европейские страны в настоящее время «прорабатывают умные механизмы», которые позволят затронуть нефтяной сектор экономики РФ на следующем этапе санкционных мер давления на Москву, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила о намерении делать «необычные шаги» для принятия Украины в Евросоюз. Она отметила, что в обычной ситуации на вступление в объединение уходят годы, однако для Киева европейские политики готовы сделать исключение. Политик заявила, что ЕС готов помочь Украине «переделать страну» под европейские стандарты.

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

В мире,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители