В Еврокомиссии заявили о новых целях антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой прессе в воскресенье, 17 апреля, заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать возможность введения ограничительных мер против России в области банковского сектора и энергетики.

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Политик подчеркнула, что рестрикции могут быть введены против Сбербанка, на долю которого приходится 37 процентов всех банковских операций внутри России.

— И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также добавила, что европейские страны в настоящее время «прорабатывают умные механизмы», которые позволят затронуть нефтяной сектор экономики РФ на следующем этапе санкционных мер давления на Москву, пишет РИА Новости.