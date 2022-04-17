В США предупредили о возможности России обойти западные санкции

Нежелание многих стран вводить санкции против России дает Москве возможности для обхода ограничительных мер, предупреждают эксперты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам автора статьи, это ведет к расколу в мире. Отмечается, что лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но им приходится сталкиваться с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

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Отказались присоединиться

В статье говорится, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером Соединенных Штатов, отказалась осуждать Россию и не последовала призыву американской стороны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

Также обозреватель подчеркнул, что Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их союзникам.

В свою очередь, британский журнал Economist пишет, что вводить санкции в отношении России отказываются даже давние союзники и сателлиты США. Так, по мнению авторов статьи, самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также назвал нереалистичным введение турецкой стороной санкций против России. Он аргументировал это тем, что Турция стремится занять посредническую позицию, нацеленную на «стабилизацию ситуации».

Одной из стран, которые в последние дни заявили об отказе вводить ограничения в обход Организации объединенных наций (ООН), стали Сейшельские острова. Власти подчеркнули, что страна является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу «друзья для всех, ни для кого не враги».

Санкции не работают

Американское издание Business Insider пишет, что западные страны не могут устроить России энергетическое эмбарго, несмотря на масштабные санкции. Продажи российских ресурсов продолжают расти, вопреки прогнозам.

Так, по оценкам Минфина России, правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов в апреле. А Bloomberg прогнозирует, что в 2022 году Россия заработает на этом около 321 миллиарда долларов, что на треть больше, чем годом ранее.

При этом журналисты отмечают, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, поскольку экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем.

Несмотря на это, глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет считает, что антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы.

Однако, по мнению британского издания The Telegraph, введенные санкции потеряют смысл из-за разрешения в России параллельного, «серого» импорта. Отмечается, что так россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Уговоры США

США прилагают максимальные усилия, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше стран. К США уже присоединились такие страны, как Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России.